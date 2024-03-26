Учительница из США два месяца насиловала подростка в школе

В США учительница два месяца насиловала 15-летнего подростка. Часть их встреч проходила в школе.

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В США на протяжении двух месяцев учительница насиловала 15-летнего подростка. Отмечается, что расследование началось после того, как муж учительницы нашел в ее вещах записки сексуального характера, а также переписку со школьником. В полицию обратилась свекровь подозреваемой.

По версии следствия, отношения между 23-летней учительницей и 15-летним учеником длились минимум два месяца. Часть встреч пара проводила прямо в школе. В настоящий момент женщина арестована, передает Lenta.ru.