Под Новосибирском произошла перестрелка

Полиция устанавливливает обстоятельства и участников вооруженного конфликта в селе Каменка под Новосибирском. Обнаружены гильзы, предположительно, от травматического пистолета, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее местные СМИ сообщили, что группа мужчин устроила перестрелку и начала громить машины в селе Каменка. На видео, опубликованном в социальных сетях, виден конфликт около десяти мужчин, слышны звуки выстрелов.

"Следственно-оперативная группа полиции с экспертом-криминалистом в составе произвели опрос граждан, ставших возможными очевидцами произошедшего, осмотр указанного места, изъятие обнаруженных следов и гильз, предположительно, от травматического пистолета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские, прибывшие на место происшествия после обращений граждан о противоправных действиях, участников конфликта не обнаружили.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление граждан на видеозаписи и обстоятельств случившегося.