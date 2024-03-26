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Стало известно о крайне тяжелом состоянии девяти пострадавших в «Крокусе»

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что состояние девяти пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» оценивают как крайне тяжелое. Ее слова приводит РИА Новости.

Стало известно о крайне тяжелом состоянии девяти пострадавших в «Крокусе»
© РИА Новости

Во время совещания Голикова сообщила, что врачи борются за жизнь девяти пострадавших, среди которых один ребенок.

«Их состояние оценивается как крайне тяжелое», — заявила она.

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По словам вице-премьера, 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 30 пациентов — в состоянии средней тяжести. Самочувствие и здоровье 25 пациентов улучшилось — их готовят к выписке.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

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