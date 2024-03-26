Стало известно о крайне тяжелом состоянии девяти пострадавших в «Крокусе»

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что состояние девяти пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» оценивают как крайне тяжелое. Ее слова приводит РИА Новости.

Во время совещания Голикова сообщила, что врачи борются за жизнь девяти пострадавших, среди которых один ребенок.

«Их состояние оценивается как крайне тяжелое», — заявила она.

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По словам вице-премьера, 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 30 пациентов — в состоянии средней тяжести. Самочувствие и здоровье 25 пациентов улучшилось — их готовят к выписке.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.