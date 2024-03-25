Полиция задержала в аэропорту Пулково 41-летнего местного жителя по подозрению в написании постов с признаками экстремизма о теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сегодня вечером в аэропорту Пулково сотрудники Центра "Э" задержали мужчину, он собирался покинуть Санкт-Петербург и в последующем Российскую Федерацию", - говорится в сообщении регионального управления МВД.

Уточняется, что с подозреваемым проводят процессуальные действия в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На распространенных пресс-службой ГУ МВД видеокадрах задержанный петербуржец признается в том, что разместил в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) "размышления" о теракте, и приносит извинения за свои слова.

"Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм. Совершено чудовищное преступление", - сказал мужчина.

Как уточнили ТАСС в оперативных службах, в отдел полиции доставлен Николай Конашенок, муж экс-гендиректора городского общественного пространства "Новая Голландия" Роксаны Шатуновской. Ранее сообщалось, что она в понедельник покинула свой пост из-за комментариев супруга в соцсетях о теракте в Красногорске.

Глава «Новой Голландии» в Петербурге уволилась из-за слов мужа о теракте

Скриншоты комментариев Конашенка о теракте в Подмосковье ранее были опубликованы в СМИ и вызвали широкий общественный резонанс. В одном из высказываний его автор задается вопросом, почему объектом атаки террористов стал "Крокус, а не Кремль".