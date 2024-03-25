Воробьев: Найдено 145 погибших в Crocus City Hall

В настоящее время разобрано 90% обрушившихся конструкций Crocus City Hall, найдено 145 погибших. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Продолжается разбор завалов – 90% обрушившихся конструкций разобраны. Спасатели работают круглосуточно, заменяя друг друга. Остается сложный участок – балкон зрительного зала. Задействованы более тысячи спасателей и 174 единицы техники. Дополнительно привлекли 150 разнорабочих, 30 бригад газосварщиков, более 50 единиц техники наших строительных предприятий. На месте работают кинологи. На данный момент найдено 145 погибших», – написал Андрей Воробьев.

Он отметил, что поисковые работы продолжатся до 17:00 26 марта, спасатели должны убедиться, что под завалами больше никого нет.