Глава МЧС: пожарная сигнализация в «Крокусе» отработала штатно

Глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе правительственного совещания рассказал, что пожарная сигнализация в «Крокус Сити Холле» сработала в штатном режиме. Об этом пишет РИА «Новости».

Теракт в комплексе в Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. По данным СК, погибли 139 человек, госпитализированы свыше 100 человек. Пожар полностью уничтожил концертный зал, повредил три этажа здания.

«Системе не удалось потушить пожар из-за развития горения на значительной площади», — отметил глава МЧС.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, в свою очередь, что в настоящее время изучается содержимое всех противопожарных систем. Он добавил, что следствие изъяло пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системы концертного зала.

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Ранее президент Agalarov Development Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, рассказал, что огнезащита здания сработала максимально. Он уточнил, что в комплексе остались неповрежденные огнем помещения.