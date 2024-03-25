Глава СК РФ Александр Бастрыкин во время правительственного совещания по ситуации вокруг «Крокус Сити Холла» рассказал, что количество погибших увеличилось до 139 человек. Об этом пишет РИА «Новости».

Руководитель ведомства отметил, что следствие установило полную хронологию произошедших в «Крокусе» событий. Он пояснил, что террористы прибыли в 19.58, покинули здание в 20.11.

По его данным, при задержании террористов были обнаружены два АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина.

Бастрыкин рассказал, что по делу о теракте проведено более 200 досмотров и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для расследования.

По его оценке, теракт был тщательно спланирован и подготовлен. Он добавил, что «все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину в подготовке теракта».

Глава СК заявил, что обвиняемые в теракте дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при его подготовке. В частности, они сообщили, что соучастники предоставили им квартиру и машину, а также перевозили деньги.

Пособники террористов уже задержаны, отметил Бастрыкин.

Из общего числа погибших от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от пожара 45 человек, всего погибли 139 человек, уточнил Бастрыкин. Он добавил, что террористы после теракта в «Крокус Сити Холле» сбили на машине семью с детьми.

Глава ведомства отметил, что изучается содержимое всех противопожарных систем комплекса, назначена экспертиза.