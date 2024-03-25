Описана жизнь в России одного из террористов, напавшего на «Крокус»

Главарь банды террористов, напавших на "Крокус Сити Холл", занимался борьбой в Новосибирске. Об этом сообщает Daily Storm.

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"Он жил со мной в одном микрорайоне, Затулинском жилмассиве. Ходил тоже в спортивный клуб "Зевс" на ММА. Лично я его, конечно, не знал", — поделился источник издания.

Он также сказал, что неподалеку от него и Мирзоева проживал мужчина, который в 2024 году задушил 39-летнюю женщину и ее пятилетнюю дочь:

"Это чудо, которое убило мать и дочку пяти лет, жило у меня в доме, в соседнем подъезде. Тоже занималось ММА".

Соседи Далерджона Мирзоева подтвердили, что в январе 2024 года преступник находился у родственников, на улице Зорге в Новосибирске. По их словам, остальные жильцы квартиры покинули ее утром 25 марта.

Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. "Газета.Ru" вела трансляцию событий.