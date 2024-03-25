В Ленобласти мужчину задержали по подозрению в поножовщине в коммуналке

В Ленобласти мужчину задержали по подозрению в поножовщине, в ходе которой он порезал соседей по коммуналке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 24 марта в поселке Синявино Кировского района. По версии следствия, 62-летнией нетрезвый житель коммунальной квартиры из-за ссоры нанес 53-летней соседке и двум подросткам в возрасте 15 и 16 лет многочисленные удары ножом.

Пострадавшая обратилась в полицию. Ее и обоих несовершеннолетних доставили в медицинское учреждение.

Подозреваемого в нападении соседа задержали. Сообщается, что причины и обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.