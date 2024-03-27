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Россиянку проверят из-за слов о жертвах теракта в «Крокусе»

Полиция Липецка проверит местную жительницу после ее слов о жертвах теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального отделения МВД.

Россиянку проверят из-за слов о жертвах теракта в «Крокусе»
© РИА Новости

Отмечается, что причиной проверки послужил опубликованный в сети ролик, на котором женщина посетовала, что теракт унес мало жизней. Кроме того, на видеозаписи россиянка также «призывала к совершению насильственных действий и оправдывала их», указали в ведомстве.

Во время теракта в "Крокусе" погиб глава организации, спасшей сотни людей

Вечером 22 марта группа террористов атаковала концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Нападавшие открыли прицельный огонь по посетителям, а также подожгли здание. Жертвами теракта на данный момент числятся 144 человека.

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