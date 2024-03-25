МЧС сообщило о ликвидации последствий пожара в "Крокусе" после теракта

Последствия пожара после теракта в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидированы. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС Московской области.

"25.03.2024 в 18.40 ликвидация последствий пожара", - указано в информации ведомства.

При этом на месте до сих пор продолжаются разборы обрушившихся конструкций. Всего на данный момент разобрано 90% завалов.

В работах участвуют 586 человек и 115 единиц техники.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьев, поисковая операция в "Крокусе" продлится до 17.00 завтрашнего вечера.