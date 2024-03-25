Россиянин пострадал при атаке дрона-камикадзе на машину в Белгородской области

Мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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«Инцидент произошел на подъезде к селу Дорогощь Грайворонского городского округа. Водитель успел уйти от прямого столкновения, но один из дронов сдетонировал рядом с машиной при падении», — пояснил он.

Осколки от взрыва посекли транспортное средство, находящийся внутри пассажир получил баротравму и контузию. На данный момент его доставляют в городскую больницу №2 города Грайворон.

В этот же день дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль «Газель» на трассе между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района Белгородской области. В результате взрыва беспилотника машина загорелась. Водитель и пассажир не пострадали.

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