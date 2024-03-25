Сосед одного из стрелявших в «Крокусе» террористов рассказал о его увлечениях

Один из террористов Далерджон Мирзоев, напавших на «Крокус Сити Холл», занимался борьбой в Новосибирске. Об этом рассказал его сосед, ходивший с ним в один спортзал, пишет Telegram-канал Daily Storm.

© Lenta.ru

«Он жил со мной в одном микрорайоне, Затулинском жилмассиве. Ходил тоже в спортивный клуб "Зевс" на ММА. Лично я его, конечно, не знал», — рассказал россиянин.

Другие соседи Мирзоева заявили, что до января 2024 года он жил у родственников на улице Зорге в Новосибирске. Другие жильцы квартиры уехали оттуда утром 25 марта.

Ранее суд арестовал всех четверых обвиняемых в совершении теракта. Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрама Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов пробудут в СИЗО до 22 мая.

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание с оружием и открыли стрельбу по посетителям. На данный момент четверо подозреваемых по делу о теракте задержаны.