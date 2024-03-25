В Петербурге дебоширы разбили стекла на заправке во время конфликта

В Петербурге нетрезвые дебоширы разили стекла на заправке во время конфликта. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

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По информации ведомства, инцидент произошел 22 марта на Партизанской улице. Двое нетрезвых мужчин 35 и 37 лет вступили в конфликт с оператором заправки. В ходе спора они разбили центральное и боковое стекла помещения баллонами от газа.

Сотрудник заправки воспользовался тревожной кнопкой, и на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые доставили дебоширов в отдел полиции. Отмечается, что агрессоры ранее привлекались к административной ответственности за различные правонарушения и за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.