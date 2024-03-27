В Сети распространились кадры обвала горной породы с рудника «Пионер» в Амурской области, где заблокированы 13 горняков.

— Это озеро провалилось полностью, вот здесь погребены пацаны, — говорит оператор видеоролика.

Также мужчина показывает вход в шахту, где заблокированы горняки, передает РИА Новости.

В тот же день суд Благовещенска заключил под стражу Алексея Бирюкова, управляющего директора рудника.

На руднике горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» 18 марта случился обвал горных пород. Позднее в Приамурье ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. Спасатели обнаружили воду в руднике «Пионер» в Амурской области. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе МЧС России. Спасатели продолжают бурить еще три разведочные скважины, а также круглосуточно контролируют состояние карьера и уровень воды в нем. Также ведутся работы по очистке дна ото льда и от обвалившихся пород.

Также в СМИ появилась информация, что обвал на руднике расширяется. Так, за сутки произошло обрушение тысячи кубов горной массы.