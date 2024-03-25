Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона

На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре после атаки беспилотника в ночь на 23 марта остановлена одна из двух установок первичной переработки нефти АВТ-5. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.

На самом предприятии повреждения в результате удара дрона не комментируют, местные издания также не освещают ситуацию. Однако губернатор области Дмитрий Азаров 23 марта в своем Telegram-канале подтверждал возгорание колонны первичной переработки нефти.

Тогда он указывал, что ущерба технологическому оборудованию нет. В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что НПЗ атаковали три беспилотника. Цели достиг один из них, что и привело к пожару. Возгорание тушили около пяти часов, а обошлось оно без особых последствий.

По оценке агентства, удары беспилотников вывели из строя на неопределенный срок как минимум семь процентов мощностей по переработке нефти в России. На этом фоне министр энергетики России Николай Шульгинов не исключил принятия новых мер, направленных на рост внутреннего производства.