Петербургского студента заподозрили в лжеминировании ТЦ «Лондон Молл»

В Петербурге 18-летнего студента университета заподозрили в лжеминировании ТЦ "Лондон Молл". Об этом сообщает ГУ МВД России по региону. По информации следствия, 24 марта за совершение мелкого хулиганства в полицию доставили молодого человека, который во время оформления на него административных материалов сообщил о якобы угрозе торговому центру на улице Коллонтай. Полицейские и сотрудники экстренных служб незамедлительно провели проверку здания. В результате опасных предметов в ТЦ не обнаружили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность. Юношу задержали, расследование продолжается. Из ТЦ "Лондон Молл" после сообщения об угрозе эвакуировали всех посетителей и работников. По словам очевидцев, на место прибыли полиция, сотрудники МЧС и кареты скорой помощи.