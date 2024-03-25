Три рыбака погибли на траулере «Капитан Лобанов»

Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков рассказал, что во время пожара на траулере «Капитан Лобанов» погибли трое рыбаков. Об этом пишет портал «Новый Калининград».

Инцидент произошел во вторник, 19 марта. СМИ в публикациях о происшествии называли различные цифры погибших (от 1 до 3). Власти сообщали только об одном погибшем.

«По уточненной сегодня информации, на траулере «Капитан Лобанов» погибло три человека, один пострадавший по-прежнему в тяжелом состоянии, еще трое моряков выписано на амбулаторное лечение, их жизни ничего не угрожает», — отметил Лысков.

Напомним, что в июне 2021 года корабль опрокинулся на борт вблизи слипа и частично затонул. В инциденте никто не пострадал. После ремонта траулер снова приступил к ловле и перевозке рыбы.