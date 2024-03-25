МЧС: спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокуса»

Спасатели МЧС России разобрали более 90% обрушившихся конструкций концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. RT на русском

"Более 90 процентов обрушившихся конструкций разобрали спасатели МЧС России в Подмосковье. На данный момент осталось разобрать менее 10 процентов", — следует из публикации. Вечерняя Москва

Спасатели проводят разбор металлических конструкций и их вывоз. Кинологические расчеты продолжают обследовать места завалов. Российская газета