Ветеран «Альфы» назвал цель теракта в «Крокус Сити Холле»

Целью теракта в «Крокус Сити Холле» было запугать народ и уничтожить как можно больше людей, сообщил NEWS.ru полковник ФСБ РФ в отставке, экс-сотрудник группы «Альфа», участник операций по освобождению заложников в Буденновске, на Дубровке и в Беслане Виталий Демидкин. По его словам, в такой ситуации единственным способом спастись было бежать и прятаться.

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Здесь цель была запугать, уничтожить как можно больше людей. Здесь только убегать и прятаться, — сказал Виталий Демидкин.

Он добавил, что при теракте первое, что нужно сделать, — это попытаться успокоиться и не поддаться панике. Это, по словам Демидкина, поможет спасти собственную жизнь и окружающих.

Самое страшное — когда люди поддаются панике. Нужно постараться взять себя в руки, сосредоточиться, — отметил он.

Ранее стало известно, что ни один из адвокатов не согласился добровольно защищать обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле». В итоге интересы четверых граждан Таджикистана представляли назначенные судом защитники. Сейчас обвиняемые находятся под стражей, они арестованы до 22 мая. Все задержанные либо очень плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика.