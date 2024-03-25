В Петербурге судимого педофила заподозрили в домогательствах детей

В Петербурге судимого за педофилию мужчину заподозрили в домогательствах в отношении детей. Об этом сообщает "Фонтанка".

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По информации издания, инцидент произошел на Звездной улице в Московском районе. Предварительно, одна из жительниц при просмотре видео с системы "Умный дом" сочла подозрительным внимание, оказываемое мужчиной двум школьникам. По словам россиянки, он куда-то зазывал детей, а затем последовал за ними.

Полицейские нашли человека, подходящего под описание. Им оказался 48-летний мужчина без регистрации и постоянного места жительства, который был судим за покушение на изнасилование несовершеннолетней. В 2004 году он получил срок в девять лет за насильственные действия в отношении ребенка, не достигшего 14 лет.

Мужчину доставили в отдел полиции. Позже в правоохранительные органы обратился отец 12-летней школьницы, который заявил, что незнакомец развращал дочь в парадной. Обстоятельства устанавливаются.