В Финском заливе сел на мель теплоход под флагом Либерии

В Финском заливе около Кронштадта сел на мель теплоход, следующий под флагом Либерии. Об этом заявила пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО, сообщает "Фонтанка".

В дежурную часть Санкт-Петербургского отдела МВД России на поступила информация об иностранном теплоходе, севшем на мель на территории морского порта "Большой порт Санкт-Петербург, отметили в ведомстве.

Сотрудники транспортной полиции подчеркнули, что контейнеровоз сел на мель между буями на южной кромке Кронштадтского корабельного фарватера у "Большого порта Санкт-Петербург".

До этого сухогруз "Генрих Гасанов", направлявшийся в иранский порт Амирабад, сел на мель на 150,4-м км Волго-Каспийского морского канала.

В октябре стало известно, что турецкий сухогруз Kafkametler попал на мину.