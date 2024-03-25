Тело второго рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте

Под завалами в шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск) погиб второй рабочий — 27-летний Кирилл Лоскутов. Ura.Ru

Как уточнили в пресс-службе, погиб горнорабочий Кирилл Лоскутов. Отмечается, что рудник окажет помощь его близким, семья погибшего также получит 3 миллиона рублей от компании. Lenta.ru

Напомним, сегодня на объекте произошел горный удар, после чего порода обрушилась и отрезала от внешнего мира двоих рабочих очистного забоя. Одного из них - Алексея Амозова - военизированный горноспасательный отряд вызволил из-под завала. Он находится в больнице. Российская газета