На Алтае произошел пожар в гипермаркете

Пожар произошел в здании гипермаркета "Маяк" в Рубцовске Алтайского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о возгорании в здании по улице Оросительной, 223 поступило в ночь на вторник, в 06:51 (02:51 мск) объявлена локализация на площади 900 кв. м.

Позже в региональном управлении МЧС рассказали, что на место направлен пожарный поезд.

"На момент прибытия горел товар, возникло плотное задымление. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Охранник из здания вышел самостоятельно. Всего к тушению пожара привлечено 55 человек, 17 единиц техники, из них от МЧС России: 39 человек личного состава и 10 единиц техники. Задействован пожарный поезд", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.