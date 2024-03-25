На юге Красноярского края подросток избил двух девушек из-за причесок

Две девушки госпитализированы с телесными повреждениями после конфликта с 16-летним подростком в Минусинске Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Полицейские Минусинска проводят проверку по факту конфликта между подростками. Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение по факту конфликта между несовершеннолетними, в результате которого двум девушкам причинены телесные повреждения. <…> В настоящий момент потерпевшие госпитализированы. Им выдано направление на прохождение судебно-медицинского обследования, которое определит степень тяжести причиненного вреда здоровью", - говорится в сообщении.

По данным полиции, вечером 24 марта две жительницы Минусинска 17 и 18 лет находились в одной из столовых.