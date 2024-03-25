Теракты в России сегодня: где были угрозы терактов

После теракта, совершенного в «Крокус Сити Холле» 22 марта, несколько зданий в российских городах были эвакуированы из-за сообщений о подозрительных объектах и угрозе взрывов. «Рамблер» рассказал, где проходили эвакуации 24-25 марта.

Москва

Днем в понедельник, 25 марта, были эвакуированы пациенты и персонал одного из отделений Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Директор центра Олег Карпов сообщил РИА Новости, что из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуировали около 700 человек.

Людей вывели из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих больных.

Чуть позже из-за анонимного звонка о «минировании» эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Мозаика» на юго-востоке Москвы, передает РИА Новости.

Санкт-Петербург

В воскресенье, 24 марта, в Санкт-Петербурге эвакуировали ТЦ «Лондон Молл», расположенный на улице Коллонтай. По информации 78.ru, поступило сообщение о подозрительном объекте в торговом центре. Информация оказалась ложной.

В понедельник, 25 марта, прошла эвакуация посетителей и сотрудников торгового дома «Пассаж» на Невском проспекте, сообщает «Фонтанка». Директор «Пассажа» Дмитрий Абрамов заявил, что в ТЦ также поступил звонок о «минировании». Сотрудники «Пассажа» рассказали «Фонтанке», что в здании работала пожарная сигнализация.

Екатеринбург

В Екатеринбурге перинатальный центр эвакуировали днем 25 марта из-за подозрительной сумки, пишет «Комсомольская правда-Екатеринбург». По данным издания, сумка была оставлена в гардеробной и найти ее владельца сотрудники центра не смогли.

Волгоград

В Волгограде 25 марта эвакуировали торговый комплекс «Мармелад». Посетители сообщили v1.ru, что всех людей вывели на улицу, к зданию приехали полиция, скорая, кинологи и пожарные. В самом ТЦ изданию заявили, что эвакуация связана со звонком телефонного террориста.

Уфа

По данным UFA1.RU, в Уфе днем 25 марта эвакуировали Колледж статистики, информатики и вычислительной техники, а также наркологический диспансер на улице Пушкина. По данным источника издания, на электронную почту колледжа и диспансера поступили угрозы о «минировании».