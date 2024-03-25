Суд Львова вынес приговор мужчине, отказавшемуся воевать с россиянами

Сыховский районный суд города Львова приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за отказ от мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Мужчина объяснил свои мотивы нежеланием стрелять в россиян и в целом антивоенными настроениями, сообщает украинское издание «Главком».

© Газета.Ru

В публикации говорится, что мужчина получил повестку в сентябре 2023 года. Военно-врачебная комиссия признала его годным к службе, однако он категорически отказался от мобилизации.

На заседании суда уклонист заявил, что он против войны, при этом готов нести за это уголовную ответственность.

В результате суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от призыва по мобилизации». Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Максимально возможное наказание по этой статье — пять лет.

24 марта стало известно, что власти Молдавии помогут Украине бороться с бегством уклонистов от мобилизации в ряды Вооруженных сил.