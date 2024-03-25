Одного рабочего спасли из заваленной шахты в Свердловской области

Одного рабочего спасли из заваленной шахты «Кальинская» в Свердловской области. Об этом 25 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на Североуральский бокситовый рудник (СУБР).

Порода в шахте обрушилась в понедельник после горного удара. Внутри остались два горняка 1997 и 1992 годов рождения. Они живы и подают сигналы.

По данным пресс-службы компании, из-под завала вызволили Алексея Амозова — рабочего очистного забоя. Он находится в сознании, вскоре его доставят в больницу, где окажут необходимую медицинскую помощь и проведут обследование.

Поисково-спасательные работы продолжаются. До второго шахтера пытаются добраться специалисты военизированного горноспасательного отряда.

Как писала «Парламентская газета», ранее в Амурской области обвалилась порода на руднике «Пионер». Под завалами остались 13 человек, их судьба до сих пор неизвестна. Сегодня силовики задержали управляющего директора предприятия.