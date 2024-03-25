На руднике в Приамурье продолжаются спасательные работы и бурение разведочных скважин

На руднике в Приамурье продолжается бурение трех разведочных скважин. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

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«Силами горноспасателей (…) организован круглосуточный мониторинг за состоянием карьера и уровнем поступления воды. Ведется подготовка подъездных путей в чашу карьера, очистка дна ото льда и горной массы для установки насоса», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что при бурении первой скважины на глубине 243 метра спасателям удалось выйти в горные выработки. Было произведено обследование с помощью видеокамеры, подтверждено наличие в шахте воды и опасность повторного прорыва горной массы.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

24 марта с рудника «Пионер» в Приамурье, где произошло обрушение, за ночь вывезли 182 куб. метров грунта.