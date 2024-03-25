Криминалист высказался о турецком следе в теракте в «Крокусе»

Конечным бенефициаром теракта в «Крокус Сити Холле» могли быть агенты влияния западных спецслужб в Турции, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он не верит в слова задержанных о вербовке по телефону и отмечает, что по мессенджеру «никто не обучит навыкам владения оружием», не привезет автоматы и не даст дополнительных инструкций.

Здесь предстоит много следственной работы. Могло ли прийти из Турции? Конечно, могло. В Турции все граждане законопослушные и любят Россию? Нет, конечно. Там действуют различные агенты влияния американских и британских спецслужб. Я думаю, они были конечным бенефициаром, который стоит за всем этим, — говорит криминалист.

Показания террористов нужно проверять, в том числе техническим путем, отмечает он. Правоохранителям предстоит отследить всю их жизнь за последние полгода. Тогда, отмечает он, может быть станут ясны их связи и контакты.

Террористы напали на концертный зал в пятницу, 22 марта. Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, позже они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. 24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта. По всей стране отменили развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги.