Коллеги описали фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Работники магазинов, соседствующих с барбершопом в городе Тейково Ивановской области, где работал один из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холл», описали его как очень спокойного и «обыкновенного» человека. Об этом пишет РИА Новости.

По последней информации, в результате теракта в «Крокус Сити Холл», который произошел вечером 22 марта, погибли 137 человек, еще 182 человека пострадали. Расстрелявшие людей террористы были задержаны.

Суд в Москве поместил под стражу Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода и Шамсидина Фаридуни. Двое из них полностью признали вину. По предъявленному обвинению в террористическом акте им грозит пожизненный срок.

Один из обвиняемых по делу работал в парикмахерской, однако на следующий день после теракта она была закрыта. Работница соседнего табачного магазина Дарья рассказала, что сотрудников барбершопа увезли «на следственном бобике», вероятнее всего для дачи показаний.

При этом, по словам Дарьи, Мухаммадсобир Файзов действительно работал в барбершопе, однако она никогда с ним не общалась.

«Обыкновенный. Туда-сюда ходил. Ни с кем особо не общался. Его ни видно, ни слышно было», - заявила она.

Ее слова подтвердили и работники других магазинов, которые находятся рядом с парикмахерской. Они описали фигуранта дела о терроризме как «спокойного», «обычного» человека, в котором не было «ничего сверхъестественного».

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