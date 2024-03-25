МЧС подтвердило обнаружение воды в руднике «Пионер»

МЧС подтвердило, что в результате разведки бурением в руднике «Пионер», где в результате обрушения горной породы под завалами оказались 13 человек, была найдена вода. Вечерняя Москва

"Вчера при бурении скважины на 243-м метре удалось выйти в горные выработки. При помощи видеокамеры проведено обследование скважины, где была обнаружена вода", - сказали в МЧС. ТАСС

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике «Пионер» 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров. Газета.Ru