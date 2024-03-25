Шестнадцатилетний сотрудник «Крокус Сити Холла» Александр рассказал о встрече с одним из террористов на территории развлекательного комплекса за две недели до трагедии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам Александра, мужчина вел себя подозрительно, плохо говорил по-русски и спрашивал, что где находится, ходил по фойе и осматривался. Это произошло 7 марта, когда подросток работал в «Крокусе» возле эскалатора — объяснял людям, как пройти в зал, в гардеробную и в другие места.

Молодой человек запомнил террориста по куртке, и позднее узнал его на снимке фотографа — им оказался Шамсидин Фаридуни.

В день теракта Александр также работал в гардеробной на минус первом этаже «Крокуса». Во время стрельбы он вывел людей через служебную дверь, а после созвонился со своей девушкой Елизаветой. Они перебежали по мосту и добрались до дома.

До этого стало известно, что Фаридуни трудоустроен на фабрике в Подольске и был зарегистрирован в Красногорске.

25 марта Басманный суд Москвы арестовал на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл». В суде как минимум двое из них признали вину. По уголовному делу о терроризме им грозит пожизненное заключение.