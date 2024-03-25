В Коми продолжают поиски попавших под сход снежной лавины туристов

В Коми сегодня утром продолжили поиск туристов, которые попали под сход снежной лавины в национальном парке. По предварительным данным, в 80 километрах от Аранецкого перевала в районе перевала Мужичьего сошел снег. Там находились два туриста из Печоры и один из Кургана.

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Как сообщает "СПАС-Коми" в своей группе в соцсети, на временный спасательный пост спасателей на Аранецком перевале на снегоходе приехал мужчина, который сообщил о гибели в лавине двух человек. Как выяснилось, туристы прибыли втроем на двух снегоходах. После спуска с перевала на них сошла снежная лавина. Под нее попал один снегоход с двумя мужчинами.

Выживший пытался сам искать пропавших, но тщетно. Тогда он и обратился к спасателям. На поиск выехали семь человек, к ним присоединились еще семеро местных жителей города Печоры, которые хорошо знали пропавшего земляка. Поиск вели лавинными щупами. Нашли вещевой мешок.

В понедельник поиск продолжат с помощью металлоискателя. Погодные условия в нацпарке непростые - минус 30 градусов. Площадь лавины - 500 на 600 метров.