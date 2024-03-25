Пассажирка рейса Москва – Ереван оправдалась за слова о бомбе

Пассажирка рейса Москва — Ереван, из-за слов которой о бомбе задержали вылет самолета, заявила, что ее «неправильно поняли». Об этом пишет Telegram-канал 112.

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Ранее в Шереметьево усилили меры безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». А накануне стало известно, что пассажирка рейса Москва — Ереван заявила, что у нее при себе находится бомба. В итоге рейс задержали, на место прибыли экстренные службы.

По данным Telegram-канала, задержка рейса произошла из-за слов 56-летней Янины Волошиной. Женщина постоянно живет на Кипре, а в Россию приезжает, чтобы навестить родных.

В этот раз она решила лететь домой через Армению и, сев в самолет, обратилась к стюарду за помощью, так как не могла выключить мобильный телефон перед взлетом.

В процессе борьбы с телефоном женщина решила пошутить и сказала: «Может, в нем бомба?», утверждает канал.

В Шереметьево пассажирка заявила о бомбе в рюкзаке

Однако бортпроводника насторожило поведение женщины, которая была слишком беспокойна, и на место были вызваны силовики.

«Ничего опасного в багаже и гаджете Янины не обнаружили. Она раскаялась и сказала - ляпнула не подумав. Женщину отпустили, но в ходе проверки ей еще придется общаться со следователем», - утверждает канал.

Напомним, что ранее дебошир опоздал на рейс в Шереметьево и попытался вернуть деньги с багажом, разбив стекло авиакассы. Полиция задержала нарушителя — им оказался 46-летний житель Перми. Известно, что мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж, разбой и оскорбление представителя власти.