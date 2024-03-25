В Зеленогорске студентов отдали под суд за убийство бомжей

Следователи завершили работу над уголовным делом двоих жителей Красноярского края, обвиняемых в избиении до смерти бездомных мужчин. Один из пострадавших умер на месте, другой скончался в больнице.

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Фигурантами уголовного дела стали 17-летний и 19-летний жители Зеленогорска. По версии следствия, в ночь на 22 января этого года нетрезвые учащиеся техникума направлялись в магазин.

"Они зашли в общественное место на улице Ленина, где увидели двоих незнакомых им мужчин без определенного места жительства", - рассказали в краевом главке Следственного комитета.

Согласно данным правоохранителей, студенты начали презрительно укорять бомжей в асоциальном образе жизни, затем ушли за очередной дозой алкоголя, а вернувшись, продолжили оскорблять бездомных. В ходе разгоревшейся ссоры молодые люди руками и ногами избили оппонентов.

"Один из мужчин скончался на месте происшествия, другой умер в больнице, не приходя в сознание", - уточнили в СК.

Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинения. В ближайшее время материалы направят в суд.