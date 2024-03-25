Заявившая о бомбе в самолете россиянка объяснила свой поступок

Россиянка, заявившая о бомбе в вылетавшем из Москвы самолете, объяснила свой поступок. Подробности произошедшего стали известны Telegram-каналу Shot.

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По информации источника, 24 марта рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Ереван задержали из-за 56-летней Янины В. Женщина имеет двойное гражданство России и Кипра. Она живет на средиземноморском острове, а на родину приезжала в гости к родителям.

Перед вылетом ее смартфон начал подозрительно зависать, и пассажирка попросила бортпроводника помочь ей его выключить. По ее словам, член экипажа был занят и проигнорировал просьбу. Тогда она решила привлечь внимание фразой: «А может быть, у меня в телефоне бомба?» Янина объяснила, что сказала это по глупости, поскольку была напугана из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Полиция задержала россиянку в тот же день. Ее вещи проверили, но взрывных устройств не обнаружили. По последней информации, женщину отпустили под обязательство о явке.