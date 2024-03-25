Родственники отреклись от устроившего теракт в «Крокус Сити Холл» Мирзоева

Террорист Далерджон Мирзоев за несколько месяцев до совершения теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» проживал у дальних родственников в Новосибирске. После случившегося они не хотят иметь с ним ничего общего.

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Мирзоев приехал из Таджикистана, оставив там жену и четверых детей. Он получил временную регистрацию в квартире у родственника и прожил у него почти месяц. За это время в его поведении не заметили ничего подозрительного. Мужчина подрабатывал в такси, говорил, что зарабатывает около полутора–двух тысяч рублей в сутки и отправляет их матери на родину. В ноябре Мирзоев съехал, а в январе истек срок его временной регистрации.

Родственник Мирзоева шокирован произошедшим в Подмосковье. О теракте он узнал из новостей и выразил соболезнования семьям погибших. Мужчина заявил, что для него такого родственника, как Мирзоев, больше не существует.

— Я не знаю, какая оса его укусила. У меня уже два дня внутри все дрожит: если бы я знал, что он задумал, сам бы сдал его. Я не представлял, что он на такое способен. Это нелюдь, я сам бы камнями закидал его, — приводит слова родственника Мирзоева на условиях анонимности «КП».

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям. В результате нападения произошло два взрыва, число погибших достигло 137 человек. Последние подробности о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».