Мужчина насмерть забил кувалдой жену во время ссоры в квартире на юго-востоке Москвы

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве супруги на юго-востоке Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

«Кузьминским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1960 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – рассказала Иванова.

По данным следствия, 23 марта фигурант в квартире на ул. Окская в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей супруге 1960 года рождения нанес ей не менее 10 ударов кувалдой по голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После чего мужчина сам вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Следователями столичного СК осмотрено место происшествия, где изъято орудие преступления и иные предметы, по которым назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические и дактилоскопические.