На свердловской шахте произошел обвал

Двое горнорабочих застряли в шахте «Кальинская» СУБРа в Свердловской области из-за обвала камней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североуральского бокситового рудника (СУБР).

В компании пояснили, что на шахте «произошел горный удар».

«Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя. Шахтеры подают сигналы», - добавили в пресс-службе.

18 февраля сообщалось, что в районе шахты «Таштагольская» в Кемеровской области произошел горный удар. В результате 163 горняка были эвакуированы, никто не пострадал.

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15 января в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте «Заполярная» на глубине 600 м. В шахте работали 60 человек. Непосредственно на аварийном участке работали три человека, один из них погиб.