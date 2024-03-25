Пришедшего с автоматами на парковку ТЦ во Владивостоке арестовали

Первореченский райсуд Владивостока заключил под стражу на два месяца 32-летнего мужчину, который в минувшие выходные спровоцировал эвакуацию торгового центра «Седанка сити», придя на его парковку с автоматами, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух подозреваемых. У них были изъяты два охолощенных автомата Калашникова и две страйкбольные гранаты. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», передает ТАСС.

Напомним, двое мужчин в камуфляжной форме и с автоматами в руках появились на парковке ТЦ «Седанка сити». Очевидцы сообщили о подозрительных людях в полицию, после чего торговый центр был эвакуирован.