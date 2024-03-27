Предъявлено обвинение управляющему директору рудника «Пионер»

Следователи предъявили обвинение управляющему директору рудника «Пионер»
Управляющему директору рудника «Пионер» предъявлено обвинение за нарушение требований безопасности при ведении работ после обвала на шахте. Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального СУ СКР.
По данным ведомства, он заключён под стражу.
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Ранее уголовное дело по статье о халатности возбудили в Амурской области после обнаружения грубых нарушений в шахте «Пионер» в Зейском муниципальном округе.
Также работы на руднике «Пионер» были приостановлены из-за угрозы для спасателей.