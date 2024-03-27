Предъявлено обвинение управляющему директору рудника «Пионер»

Управляющему директору рудника «Пионер» предъявлено обвинение за нарушение требований безопасности при ведении работ после обвала на шахте. Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального СУ СКР.

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По данным ведомства, он заключён под стражу.

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Ранее уголовное дело по статье о халатности возбудили в Амурской области после обнаружения грубых нарушений в шахте «Пионер» в Зейском муниципальном округе.

Также работы на руднике «Пионер» были приостановлены из-за угрозы для спасателей.