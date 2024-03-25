Управляющий директор рудника «Пионер», где в результате обрушения породы под завалами оказались 13 человек, задержан по подозрению в нарушении требований безопасности. Об этом говорится в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Амурской области.

18 марта на золотопромышленном руднике «Пионер» в Амурской области обвалилась горная порода. Под завалами, на глубине 147 м, оказались 13 рабочих. Связи с ними нет, проводятся спасательные работы.

По факту обрушения Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Амурской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ), задержан управляющий директор рудника «Пионер»», - говорится в сегодняшнем сообщении ведомства.

По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в СК.

Там также отметили, что «о судьбе заблокированных в шахте рабочих до настоящего времени ничего не известно».

Озвучены итоги разведки рудника «Пионер» с заблокированными горняками

23 марта гендиректор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть МЧС России» Николай Медведев предупредил, что сохраняется угроза повторного затопления горных выработок шахты, но делается все возможное для спасения горняков. Сегодня появилась информация о том, что в пробуренной на руднике для разведки скважине на глубине 153 метров находится вода. Источники в оперативных службах считают, что с высокой вероятность остальные выработки рудника также затоплены.