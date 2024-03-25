Официант Камил Несибов рассказал о том, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» сумел вывести людей к выходу и спасти девушку, которая в панике звонила на найденный им телефон. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В подмосковном Красногорске в пятницу, 22 марта, произошел теракт. Вечером 24 марта Минздрав РФ обновил данные о раненых и пострадавших. Всего их 180, госпитализированы 142. СК РФ сообщил о 137 погибших.

Официант Камил Несибов, являющийся гражданином Узбекистана, также оказался в тот вечер в «Крокус Сити Холле». Его смена закончилась около 19:55 мск как раз перед нападением террористов.

После начала стрельбы Камил вместе с остальными убежал в другое здание, но затем решил вернуться, чтобы помочь.

«Камил оттащил несколько человек с пулевыми ранениями к обочине, тормознул авто и посадил хромавшую женщину, разгонял всех опаздывавших на концерт. В здании Камил выламывал двери и указывал людям, куда бежать», - отмечает канал.

Один из зрителей «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста

В итоге ему удалось вывести из горящего «Крокус Сити Холла» не менее 80 человек, также он нашел на полу телефон с включенным фонариком, на который позвонила девушка Камилла, находившаяся на охваченном огнем втором этаже здания. Он передал информацию о ней сотрудникам МЧС и девушку сумели найти и спасти.

Суд в Москве арестовал четырех обвиняемых по делу о теракте до 22 мая. Под стражу помещены Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. Двое из них полностью признали вину. По предъявленному обвинению в террористическом акте им грозит пожизненный срок.