Озвучены итоги разведки рудника «Пионер» с заблокированными горняками

Разведка через пробуренную скважину показала, что рудник «Пионер» в Приамурье, где произошел прорыв породы и были заблокированы горняки, с высокой вероятностью затоплен. Об этом со ссылкой на оперативные службы пишет ТАСС.

По словам источника в оперативных службах, на глубине 153 метров в горных выработках находится вода.

«С высокой вероятность остальные выработки рудника также затоплены», - заявил он.

18 марта на руднике «Пионер» в Амурской области, в 450 км от Благовещенска, обвалилась горная порода. Под завалами, на глубине 147 м, оказались 13 рабочих. Связи с ними нет. Специалисты заявили, что в шахте есть кислород, а вода пригодна для питья.

Появились подробности спасательных работ на руднике «Пионер» в Приамурье

Однако 23 марта гендиректор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть МЧС России» Николай Медведев предупредил, что сохраняется угроза повторного затопления горных выработок шахты, но делается все возможное для спасения горняков. По его словам, спасатели устанавливают водоупорные перемычки и ведут мониторинг уровней воды.