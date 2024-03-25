Теракт в «Крокус сити холл»: последние новости

22 марта террористы напали на посетителей подмосковного концертного зала «Крокус сити холл». Рассказываем последние новости, связанные с происшествием.

Суд в Москве арестовал четырех обвиняемых по делу о теракте до 22 мая. Как сообщает РИА Новости, под стражу помещены Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. Двое из них полностью признали вину. По предъявленному обвинению в террористическом акте им грозит пожизненный срок.

Минздрав Московской области обновил список пострадавших при теракте. В нем числятся 182 человека, сообщает РИА Новости.

Сейчас в больницах Москвы и Подмосковья находится 101 человек. 20 пациентов выписали. 61 пострадавший получает амбулаторную медицинскую помощь. По последним данным Следственного комитета, число жертв выросло до 137.

Среди погибших оказалась гражданка Армении Лилит Исраелян. Как сообщал ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

Также газета Figaro заявила, что Франция на фоне теракта в «Крокусе» повысила уровень террористической угрозы до наивысшего. По информации издания, властям поступила информации об угрозах совершения терактов на французской территории.

В Москве и других городах России прошла памятная акция «Журавли», сообщает ТАСС. На зданиях и медиаэкранах по всей стране появилась проекция в честь песни Муслима Магомаева «Летят журавли». Его имя носил концертный зал «Крокуса», на который напали террористы.

Один из зрителей «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста

В школах России пройдут «Разговоры о важном», посвященные теракту. Как сообщает РИА Новости, тему внеурочного занятия изменили с «Россия — спортивная держава» на «Единство народов России». Школьникам расскажут о терроризме, как с ним борются в России, как можно помочь пострадавшим в теракте, а также о соблюдать правила безопасного поведения.

В конце занятия учителя вырежут со школьниками белые крокусы в знак поддержки пострадавших и погибших при теракте и прикрепят их к одежде.