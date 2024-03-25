СМИ: теракт в «Крокус Сити Холле» планировался на концертах SHAMAN или Лепса

По предварительным данным, изначально теракт в «Крокус Сити Холле» планировался на концертах популярных российских артистов SHAMANa или Григория Лепса, сообщают «Известия» со ссылкой на информацию от своих источников.

Один из подозреваемых был замечен в здании «Крокуса» 7 марта. На тот момент ближайшие концерты планировалась у SHAMAN и Лепса.

Озвучены указывающие на причастность Украины к теракту в «Крокусе» детали

Террорист мог изучать планировку помещения и готовиться к совершению атаки в ближайшее время.