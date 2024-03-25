У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба главка краевого МЧС со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Сейсмическое явление было зафиксировано в понедельник в акватории Тихого океана. Очаг залегал на глубине 95 километров в 344 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского.

Подземные толчки силой до двух баллов ощущались в Петропавловске-Камчатском. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате сейсмособытия нет. Угроза цунами не объявлялась.