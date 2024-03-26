В Благовещенске задержали двух стрелявших в воздух мужчин

Полицейские за день задержали в Благовещенске двух мужчин, устроивших стрельбу в воздух. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Амурской области.

"Сотрудниками полиции 24 марта задержан мужчина 1988 года рождения, который около 22:00 на улице Василенко произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного карабина Симонова. Оружие опасности не представляет. Также был задержан мужчина 1977 года рождения. Гражданин, находясь на балконе многоквартирного дома по ул. Мухина, произвел несколько выстрелов из травматического оружия", - сказали в пресс-службе.

В отношении первого правонарушителя по факту стрельбы проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка его действиям. В отношении второго мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). У подозреваемого изъяли пистолет, а также двуствольное охотничье и самозарядное гладкоствольное ружья и патроны к ним.

Помимо этого, утром 25 марта в Благовещенске на улице Институтской был задержан мужчина 1985 года рождения, который шел по улице с пневматическим пистолетом в руках. Его доставили в органы внутренних дел, составлен административный материал за неповиновение законным требованиям сотрудникам полиции. Пистолет отправлен на экспертизу.