В ТЦ появится вооруженная охрана после теракта в «Крокусе»

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холле» на входах в торговые центры Москвы может появиться вооруженная охрана, сообщают «Известия» со ссылкой на президента Союза торговых центров Булата Шакирова.

«Речь идет о сотрудниках „Росгвардии“, полиции, вневедомственной охраны, а также ЧОПах с лицензиями на использование оружия», — заявил он.

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Также собственники ТЦ должны будут проверить соответствующие документы объектов на предмет соответствия всем нормам антитеррористической безопасности. Шакиров указал, что пока неясно, есть ли в настоящее время доступные ресурсы для такой инициативы.